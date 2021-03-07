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Шоу-бизнес

Сил хватает только на «полежать»: измученная коронавирусом Ребрик рассказала, как переносит болезнь

16:59 7 марта 2021
Лилия Ребрик

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, заразившаяся в конце февраля коронавирусом, рассказала в своем аккаунте в Instagram, как переносит болезнь.

«Шаг за шагом, так сказать, дозированно возвращаюсь к соцсетям. Шкаф не перебрала (если сделала это мысленно — считается?). Шутки шутками, но скрывать не буду: сил хватало разве что на „полежать“», — написала она.

Артистка отметила, что она оптимистка и жизнелюбка и даже в такой ситуации пыталась найти позитив.

«Когда, как не сейчас — наконец нашлось время и почитать, и посмотреть фильмы! Моя „внутренняя библиотека“ пополнилась прочитанными „Собирателями ракушек“ от Розамунда Пилчер и „Женщиной с бумажными цветами“ от Донато Карризи. А моя „внутренняя кинотека“ обогатилась пересмотренным „Эмили в Париже“, „В ее глазах“, „Корона“, „Ход королевы“, „Черное зеркало“, „Бриджертоны“», — сообщила Ребрик.

По ее словам, ей уже надоело болеть и она считает дни до завершения болезни. Она пожелала всем своим подписчикам хорошего здоровья. А те, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.

О том, как другие украинские звезды боролись с COVID-19 читайте в эксклюзивных материалах «ФАКТОВ»: Лук, чеснок и самогон: Павел Зибров раскрыл рецепт борьбы с коронавирусом (фото) и «Нос словно онемел»: Анатолий Анатолич рассказал свою историю борьбы с коронавирусом.

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