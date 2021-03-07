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Шоу-бизнес

Красавица в прозрачном топе: Анита Луценко восхитила своими изящными формами

19:57 7 марта 2021
Луценко

Популярная фитнес-тренер Анита Луценко, звезда передач о здоровье, редко балует читателей своей страницы фото в откровенном виде.

В преддверии праздника Анита решила изменить своей привычке и разместила фото в прозрачном топе, сквозь который было видно белье черного цвета, а также красивый пресс.

При этом звезда распустила волосы, а лицо ее озаряла счастливая улыбка. Вероятно, хорошее настроение было вызвано гаджетом, который изящной женщине подарили на 8 марта.

«Обожаю фото на телефон. Ни фильтров, ничего специального не нужно! Кто бы мог подумать 15 лет назад, что в карман поместиться тысяча функций? Никто! Также и сейчас мы не можем даже представить что нас ждет в будущем, но верю, что хорошее!» — написала она.

Читатели Аниты — вероятно, ее преданные поклонники — радостно поддержали обсуждение данной темы.

Напомним, недавно Анита Луценко опубликовала в сети снимок, вызвавший неоднозначную реакцию подписчиков.

Фото instagram.com/anitasporty

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