«Как же летит время»: Верка Сердючка умилила «первым цветным фото»
Шоумен Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, порадовал подписчиков ностальгическим кадром. Фото образца 1991 года он опубликовал в своем Instagram.
«1991 год. Полтава. Первое цветное фото», — сделал пост Андрей Данилко.
На снимке юный артист запечатлен уже в образе Сердючки.
Фото растрогало подписчиков: «Какой путь прошла Верунчик, молодец!». «Обожаю этот образ. Вечно молодая и милая, наша проводница к хорошему настроению», «Как молоды мы были».
При этом некоторые из фолловеров отмечают прелесть именно раннего творчества Андрея Данилко: «Как же я скучаю за той чудаковатой и смешной девушкой Верой…«
Напомним, в юбилейном сезоне шоу «Орел и Решка» Верка Сердючка станет одной из ведущих.
Фото из Instagram Андрея Данилко
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