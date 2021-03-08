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Шоу-бизнес

«Как же летит время»: Верка Сердючка умилила «первым цветным фото»

13:09 8 марта 2021
Сердючка с «мамой»

Шоумен Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, порадовал подписчиков ностальгическим кадром. Фото образца 1991 года он опубликовал в своем Instagram.

«1991 год. Полтава. Первое цветное фото», — сделал пост Андрей Данилко.

На снимке юный артист запечатлен уже в образе Сердючки.

Фото растрогало подписчиков: «Какой путь прошла Верунчик, молодец!». «Обожаю этот образ. Вечно молодая и милая, наша проводница к хорошему настроению», «Как молоды мы были».

При этом некоторые из фолловеров отмечают прелесть именно раннего творчества Андрея Данилко: «Как же я скучаю за той чудаковатой и смешной девушкой Верой…«

Напомним, в юбилейном сезоне шоу «Орел и Решка» Верка Сердючка станет одной из ведущих.

Фото из Instagram Андрея Данилко

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