«Это будет бомба»: Верка Сердючка и ее мама появятся в юбилейном сезоне шоу «Орел и Решка

В юбилейном сезоне тревел-шоу «Орел и Решка» телезрителей ожидает очередной сюрприз — еще одной парой ведущих стали Верка Сердючка и ее мама. Об этом Андрей Данилко написал в своем Instagram.

«Съемка программы „Орел и Решка“ закончена», — написал певец.

Реакция фолловеров последовала незамедлительно.

В течение нескольких часов пост Андрея набрал несколько тысяч просмотров и почти 10 тысяч лайков. Свое «сердечко» поставили многие известные в шоу-бизнесе люди.

Как известно, в Украине юбилейный сезон стартовал 13 февраля на «Новом канале». Ведущими шоу выступают разные знаменитости: десять пар артистов на десять выпусков и десять направлений. Одной из пар стали украинский певец Иван Дорн и российский шоумен Александр Гудков. Среди ведущих «засветились» рэпер Позитив и певица Мишель Андраде.

По словам генерального продюсера тревел-проекта Елены Синельниковой в проекте «Орел и решка. 10 лет» акцент сделан именно на звездах. Авторы шоу хотели показать телезрителям известных артистов обычными путешественниками с рюкзаком за плечами. Или наоборот — удивить необычными дорогими развлечениями и местами, хотя они, возможно, видели немало.

Напомним, Андрей Данилко участвует в различных проектах на украинском телевидении. Так, во время седьмого эфира шоу «Маска» «детектив» Андрей Данилко признался, что поссорился со своим коллективом, зато теперь на 70 процентов знает, кто скрывается под масками.

Фото Instagram/v_serduchka, tv.ua/

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