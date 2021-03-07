Признание Винника и страх Поляковой: все подробности седьмого эфира «Маски»

В седьмом эфире детектив-шоу «Маска» (канал «Украина») были показаны новые выступления участников группы А — яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома. Впервые на проекте открыли сразу две маски.

В седьмом эфире ведущий Владимир Остапчук предстал перед зрителями в образе психопата Джокера.

- Я перевоплотился в знаменитого злодея из Готэм-сити. Но таким я буду лишь несколько минут, а затем стану милым Джокером. Поэтому спокойно: мое оружие — это юмор, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Специально для этого эфира я учился ездить на роликовых коньках. Помню, даже погода тогда помогла мне быстро на них стать, потому что на улице был мороз, а асфальт покрылся льдом.

- Я поссорился со своим коллективом, — признался «детектив» Андрей Данилко, занимая кресло экспертов. — Такое выслушал! Зато теперь на 70 процентов знаю, кто скрывается под масками.

На сцену шоу вышел совершенно новый герой — фантастический Махаон, над костюмом которого работал дизайнер Назар Дидык.

- Махаон — одна из самых красивых и крупных бабочек на планете, поэтому выбор пал на создание именно этого образа в проекте «Маска», — рассказал создатель уникального героя Назар Дидык. — Хотелось передать в образе уникальность, грацию и изящество. Махаон — воплощение трансформации из гусеницы в невероятного красавца с возможности ползать к полету.

Костюм маски сочетает различные оттенки радуги и фактуры материалов: натуральную кожу, пластик, каучук, металлическую ткань и даже латексную пленку. В этом образе дизайнер использовал голограммное напыление и применил игру цветов. Головной убор Махаона пережил много трансформаций до появления конечного результата. Высота крыльев героя достигает три метра, а передвигается участник на 20-сантиметровой платформе.

- Приветики, дорогие! Как приятно быть здесь — среди самых крутых селебрити-масок Украины, — начал рассказ о себе невероятный Махаон. — Все знаменитости только и говорят об этом шоу и мечтают на нем побывать. Я — не исключение, ведь здесь соревнуются настоящие звезды, а я в этом вопросе действительно профи. Каждый, кто хоть раз держал в руках бабочку, знает — наша красота способна вдохновлять. Вот мое, например, творчество задавало тренды еще 20 лет назад, ведь именно после меня музыкальные клипы в Украине стали намного прогрессивнее и технологичнее.

На сцене Махаон исполнил песню «Нас бьют, мы летаем» Аллы Пугачевой. Звездные детективы угадывали, кто спрятался в образе, ведь учитывая костюм, там кроется мужчина со стальным прессом, однако голос Махаона очень похож на женский.

- Может, Вакарчук? — предположил Дзидзьо.

- Думаю, это женщина, — сказала Каменских, но Винник с ней не согласился.

- Ты девочка или мальчик? — спросил Данилко.

- А, можно, нормальные вопросы? — возмутилась Настя.

- У меня железный характер, но чувственная душа, — сказал Махаон, который, оказалось, хорошо знает всех звездных «детективов».

- Я знаю, это Гена Виттер, — сказал Винник. — Помню, мы с ним как-то пили.

- Наташа Могилевская! — неожиданно решила Каменских.

Тут же с Махаона сняли маску и под ней оказалась Наталья Могилевская!

- Я в шоке! — воскликнул Данилко. — Это просто бомба!

Жабеня называют самым веселым участником «Маски». Детективы давно решили, что под маской скрывается юморист.

- Вы влюблены сейчас? — спрашивал Жабеня. — Я — да. Только на этом шоу я понял, что меня в жизни преследует цифра «три».

- Это может быть Дима Шуров, — решила Полякова.

На сцене Жабеня исполнил «Ля-ля-фа».

- Как я скучала по этой песне, — призналась Каменских.

- Это настоящий артист! — сказал Дзидзьо.

- Может, Дима Монатик? — решила Полякова.

- Саша Педан? — спросила Полякова. — Фреймут любишь?

- Ее никто не любит, — ответил Владимир Остапчук.

Дзидзьо пообещал, если Жабеня продержится в шоу до конца сезона, он снимет его в очередном фильме.

Перед выходом Розы Владимир Остапчук сказал, что одна из героинь «Маски» беременна.

- Каждой из нас нравятся необычные проявления внимания, — сказала Роза. — Там, где я расцвела, в мою честь установили памятник.

Роза исполнила хит «Между нами война».

- Роза похудела! — заметила Полякова. — Может, это именно она беременна?

- Говорят, от моих поцелуев в живот могут забеременеть, — признался Олег Винник.

- Есть ли у тебя на интимном месте тату в виде розы? — спросил Данилко.

- Если кто-то видел меня обнаженной, то он точно знает, кто я, — заметила Роза.

- Мне моя Инна сказала, что она уверена — Роза — это Ира Билык, сообщил Данилко. — У нее есть такое тату.

- Дорофеева! — решила Полякова.

После голосования в «зоне риска» оказалась Роза.

Сом — одна из самых загадочных масок. «Детективы» считают, что под ней скрывается зарубежный певец.

- У нас с Дзидзьо есть один секрет на двух, — рассказал о себе Сом. — Я имею прямое отношение к кино, но задумываюсь о карьере вокалиста.

На сцене шоу Сом исполнил хит «Я устал».

- Я хочу, чтобы Сом попал в номинацию, и мы узнали, кто это, — сказал Данилко.

- А я не могу понять, почему у него такие темные ноги, — призналась Полякова. — Может, Дима Коляденко? Он любит загорать в солярии.

«Детективы» решили, что под маской Сома скрывается Козловский или Бедняков.

Эксперты уверены, что под маской Дракона скрывается не профессиональный певец.

- Могу лишь сказать, что я брал участие в КВН, — рассказал о себе Дракон. — Свою работу я очень люблю, хотя она иногда и заберает время у моей семьи.

На сцене Дракон исполнил хит «Не дощ».

- Думаю, это Арсен Мирзоян, — сказал Дзидзьо.

- Можно я уйду? — сказал Дракон, уставший от догадок.

- Что за хамло! — возмутилась Полякова и Дракон на этих словах вновь вышел в зал, желая разобраться с Олей.

- Я боюсь! — воскликнула Полякова, и убежала со своего места.

Солнце — одна из любимых масок экспертов. В минувших эфирах «детективы» решили, что под ней скрывается Злата Огневич.

- Меня больше всего раздражают сплетни, — рассказало Солнце. — Недавно я просто чуть не взорвалась от возмущения! Кстати, мое имя не настоящее, я его придумала.

- В таком костюме могла быть только Тина Кароль, — решила Полякова.

Солнце исполнило хит «Стыцамэн». Эксперты кричали: «Браво!».

- Уверен, что это Злата Огневич, — сказал Дзидзьо.

После второго голосования в «зоне риска» оказался Дракон. Он присоединился к Розе. Зрители решили, что маску снимет Роза. Под ней оказалась Алина Гросу!

- Я так и знала! — воскликнула Оля Полякова.

- А я бы ее никогда не узнал, — сказал Андрей Данилко. — Я помню ее шестилетней девочкой, которая говорила, что я — ее жених.

Напомним, Александр Пономарев рассказал, почему его легко узнали под маской Льва.

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