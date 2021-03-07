Признание Винника и страх Поляковой: все подробности седьмого эфира «Маски»
В седьмом эфире детектив-шоу «Маска» (канал «Украина») были показаны новые выступления участников группы А — яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома. Впервые на проекте открыли сразу две маски.
В седьмом эфире ведущий Владимир Остапчук предстал перед зрителями в образе психопата Джокера.
- Я перевоплотился в знаменитого злодея из Готэм-сити. Но таким я буду лишь несколько минут, а затем стану милым Джокером. Поэтому спокойно: мое оружие — это юмор, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Специально для этого эфира я учился ездить на роликовых коньках. Помню, даже погода тогда помогла мне быстро на них стать, потому что на улице был мороз, а асфальт покрылся льдом.
- Я поссорился со своим коллективом, — признался «детектив» Андрей Данилко, занимая кресло экспертов. — Такое выслушал! Зато теперь на 70 процентов знаю, кто скрывается под масками.
На сцену шоу вышел совершенно новый герой — фантастический Махаон, над костюмом которого работал дизайнер Назар Дидык.
- Махаон — одна из самых красивых и крупных бабочек на планете, поэтому выбор пал на создание именно этого образа в проекте «Маска», — рассказал создатель уникального героя Назар Дидык. — Хотелось передать в образе уникальность, грацию и изящество. Махаон — воплощение трансформации из гусеницы в невероятного красавца с возможности ползать к полету.
Костюм маски сочетает различные оттенки радуги и фактуры материалов: натуральную кожу, пластик, каучук, металлическую ткань и даже латексную пленку. В этом образе дизайнер использовал голограммное напыление и применил игру цветов. Головной убор Махаона пережил много трансформаций до появления конечного результата. Высота крыльев героя достигает три метра, а передвигается участник на 20-сантиметровой платформе.
- Приветики, дорогие! Как приятно быть здесь — среди самых крутых селебрити-масок Украины, — начал рассказ о себе невероятный Махаон. — Все знаменитости только и говорят об этом шоу и мечтают на нем побывать. Я — не исключение, ведь здесь соревнуются настоящие звезды, а я в этом вопросе действительно профи. Каждый, кто хоть раз держал в руках бабочку, знает — наша красота способна вдохновлять. Вот мое, например, творчество задавало тренды еще 20 лет назад, ведь именно после меня музыкальные клипы в Украине стали намного прогрессивнее и технологичнее.
На сцене Махаон исполнил песню «Нас бьют, мы летаем» Аллы Пугачевой. Звездные детективы угадывали, кто спрятался в образе, ведь учитывая костюм, там кроется мужчина со стальным прессом, однако голос Махаона очень похож на женский.
- Может, Вакарчук? — предположил Дзидзьо.
- Думаю, это женщина, — сказала Каменских, но Винник с ней не согласился.
- Ты девочка или мальчик? — спросил Данилко.
- А, можно, нормальные вопросы? — возмутилась Настя.
- У меня железный характер, но чувственная душа, — сказал Махаон, который, оказалось, хорошо знает всех звездных «детективов».
- Я знаю, это Гена Виттер, — сказал Винник. — Помню, мы с ним как-то пили.
- Наташа Могилевская! — неожиданно решила Каменских.
Тут же с Махаона сняли маску и под ней оказалась Наталья Могилевская!
- Я в шоке! — воскликнул Данилко. — Это просто бомба!
Жабеня называют самым веселым участником «Маски». Детективы давно решили, что под маской скрывается юморист.
- Вы влюблены сейчас? — спрашивал Жабеня. — Я — да. Только на этом шоу я понял, что меня в жизни преследует цифра «три».
- Это может быть Дима Шуров, — решила Полякова.
На сцене Жабеня исполнил «Ля-ля-фа».
- Как я скучала по этой песне, — призналась Каменских.
- Это настоящий артист! — сказал Дзидзьо.
- Может, Дима Монатик? — решила Полякова.
- Саша Педан? — спросила Полякова. — Фреймут любишь?
- Ее никто не любит, — ответил Владимир Остапчук.
Дзидзьо пообещал, если Жабеня продержится в шоу до конца сезона, он снимет его в очередном фильме.
Перед выходом Розы Владимир Остапчук сказал, что одна из героинь «Маски» беременна.
- Каждой из нас нравятся необычные проявления внимания, — сказала Роза. — Там, где я расцвела, в мою честь установили памятник.
Роза исполнила хит «Между нами война».
- Роза похудела! — заметила Полякова. — Может, это именно она беременна?
- Говорят, от моих поцелуев в живот могут забеременеть, — признался Олег Винник.
- Есть ли у тебя на интимном месте тату в виде розы? — спросил Данилко.
- Если кто-то видел меня обнаженной, то он точно знает, кто я, — заметила Роза.
- Мне моя Инна сказала, что она уверена — Роза — это Ира Билык, сообщил Данилко. — У нее есть такое тату.
- Дорофеева! — решила Полякова.
После голосования в «зоне риска» оказалась Роза.
Сом — одна из самых загадочных масок. «Детективы» считают, что под ней скрывается зарубежный певец.
- У нас с Дзидзьо есть один секрет на двух, — рассказал о себе Сом. — Я имею прямое отношение к кино, но задумываюсь о карьере вокалиста.
На сцене шоу Сом исполнил хит «Я устал».
- Я хочу, чтобы Сом попал в номинацию, и мы узнали, кто это, — сказал Данилко.
- А я не могу понять, почему у него такие темные ноги, — призналась Полякова. — Может, Дима Коляденко? Он любит загорать в солярии.
«Детективы» решили, что под маской Сома скрывается Козловский или Бедняков.
Эксперты уверены, что под маской Дракона скрывается не профессиональный певец.
- Могу лишь сказать, что я брал участие в КВН, — рассказал о себе Дракон. — Свою работу я очень люблю, хотя она иногда и заберает время у моей семьи.
На сцене Дракон исполнил хит «Не дощ».
- Думаю, это Арсен Мирзоян, — сказал Дзидзьо.
- Можно я уйду? — сказал Дракон, уставший от догадок.
- Что за хамло! — возмутилась Полякова и Дракон на этих словах вновь вышел в зал, желая разобраться с Олей.
- Я боюсь! — воскликнула Полякова, и убежала со своего места.
Солнце — одна из любимых масок экспертов. В минувших эфирах «детективы» решили, что под ней скрывается Злата Огневич.
- Меня больше всего раздражают сплетни, — рассказало Солнце. — Недавно я просто чуть не взорвалась от возмущения! Кстати, мое имя не настоящее, я его придумала.
- В таком костюме могла быть только Тина Кароль, — решила Полякова.
Солнце исполнило хит «Стыцамэн». Эксперты кричали: «Браво!».
- Уверен, что это Злата Огневич, — сказал Дзидзьо.
После второго голосования в «зоне риска» оказался Дракон. Он присоединился к Розе. Зрители решили, что маску снимет Роза. Под ней оказалась Алина Гросу!
- Я так и знала! — воскликнула Оля Полякова.
- А я бы ее никогда не узнал, — сказал Андрей Данилко. — Я помню ее шестилетней девочкой, которая говорила, что я — ее жених.
Напомним, Александр Пономарев рассказал, почему его легко узнали под маской Льва.9
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