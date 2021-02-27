Страх Данилко и поцелуй Поляковой: все подробности шестого выпуска «Маски»

Вышел шестой выпуск детектив-шоу «Маска» (канал «Украина»). Шесть загадочных участников группы «Б» поражали и еще больше запутывали зрителей: величественный Лев, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар и невероятно милый Циклоп.

Ведущий проекта Владимир Остапчук в который раз удивил новым образом — в шестом эфире он перевоплотился в суперагента Джеймса Бонда.

- Называйте меня Бонд. Джеймс Бонд, — сказал Владимир Остапчук. — Все свои детские мечты я воплощаю в нашем шоу. Мне всегда хотелось спуститься на вертолете, как агент 007. Именно так я сделаю в начале нового выпуска. Признаюсь, висеть без страховки на расстоянии 3 метров от земли немного страшно. Высоты я не боюсь, но страх упасть есть. Чтобы на съемках никто не получил травмы, мы каждый раз перед эфиром проводим репетиции.

- Если под маской Льва не Александр Пономарев, я останусь без квартиры! — сразу заявил «детектив» Андрей Данилко.

- А как же танец обнаженным? — напомнила о его обещании Настя Каменских.

- Квартиру лучше мне отдай, — поддержал ее Олег Винник.

Открыл эфир Лев.

- Возможно, сейчас вы и отгадаете, кто я, — сказал Лев, давая подсказки. — Время положить на лопатки конкурентов!

- Я уверен, что это Пономарев, — сказал Дзидзьо.

- Если это не Пономарев, я буду купаться в фонтане, — пообещал Винник.

Лев исполнил «The final countdown».

- Я думаю, это Дэвид Аксельрод, — предположила Каменских. — Или Козловский.

- Судя по прическе это Иво Бобул! — воскликнула Полякова.

Андрей Данилко признался, что поспорил на квартиру с Инной — своей артистической «мамой».

Еще в минувшем эфире детективы решили, что под маской Циклопа скрывается Мишель Андраде.

- Будьте внимательны, слушая подсказки, — сказал Циклоп. — Ой, у меня аллергия на котов. Хотя один раз у меня был клип с котом. А вот птичек я люблю. Год Петуха стал для меня важным.

- Это Джерри Хейл, — единодушно решили детективы.

Циклоп спел на сцене хит Каменских «Попа как у Ким».

Полякова вспомнила, что Джерри Хэйл не ест мяса и решила спросить об этом Циклопа. Но героиня так и не ответила.

Буряк признался, что дорогу на сцену ему открыла Наталья Могилевская и он принимал участие во многих музыкальных фестивалях. Но не всегда побеждал.

- Меня называли лузером, — признался Буряк. — Мой путь к успеху напоминал трудное танго с судьбой.

- Думаю, это Виталий Козловский, — решил Олег Винник.

На сцене Буряк исполнил «El Tango de Roxanne».

- Это Валерий Харчишин, — решил Данилко.

После первого голосования, в «зону риска» попал Лев.

Секс-символом проекта называют Носорога.

- Это твой конкурент, Олег, — съязвила Оля Полякова.

- Двенадцать лет назад я стал монархом, — рассказал о себе Носорог. — Но во время коронации похудел на два килограмма. Люблю мужчин в форме. Кстати, форма мне очень идет. Реакция женщин говорит сама за себя.

Носорог исполнил хит Варакчука «Вище неба».

- Он пел для Оли Поляковой, — предположил Остапчук.

- А, может, для Насти, — засомневалась Оля.

- Хорошо, что Оля и Настя не сидят рядом, — предположил Дзидзьо.

Но Оля, опровергая его слова, подошла к Насте и нежно ее поцеловала в губы.

- Две маски, которые я не могу разгадать — Носорог и Буряк, — расстроился Данилко.

- Это Женя Кошевой, — предположил Винник.

- Носорог мой любимчик, — признала Полякова и добавила. — Мы никогда не взрослеем. Меняются только цифры в этом проклятом паспорте.

Загадочный Мольфар рассказал, что любит следить за водой.

- Может, он занимается дайвингом, — предположил Винник.

- Вижу рядом с собой Влада Яму и Евгения Кошевого, — продолжал Мольфар. — И Жабеня тоже рядом со мной.

- Может, это подсказка на то, что он — лысый! — решили детективы. — Может, это Юра Ткач!

Мольфар исполнил хит «Олені».

- Вы меня запутали, — признала Полякова.

- Это ведущий, — решил Дзидзьо и Полякова спросила, ведет ли он какую-то программу.

- А если я подойду и посмотрю вам в глаза, — сказал Данилко и подошел к герою, обнял его и заключил. — Ты очень большой!

Маска Бабка вызвала самые жаркие споры у детективов. До сих пор они не решили, кто — мальчик или девочка — скрывается под ней.

- Хочу на каждом эфире показывать новое звучание известных песен, — сказала маска.

На сцене Бабка исполнила хит Олега Скрипки «Весна».

- Что это?! — воскликнула Полякова. — Ведь на прошлом эфире она пела мужским голосом.

- Это не может быть мужчина, у нее грудь, — сказал Дзидзьо.

- Поролон можно и подложить, — ответила Полякова. — Вот как я делаю.

- Я вижу, что это девушка, — был уверен Данилко.

Детективы решили, что это может быть Настя Приходько.

Второе голосование отправило в «зону риска» Носорога. Он составил пару Льву.

- Если вы хотите увидеть голого Данилко, вы знаете, что делать, — обратилась к зрителям Полякова.

- Если у Данилко не окажется квартиры, можешь приходить к нам с Лешей, — сказала Настя Каменских.

- Я хочу, чтобы маску снял Лев, — заявил Данилко. — Уверен, что там Александр Пономарев.

После зрительского голосования проект «Маска» покинул Лев.

- Капец! — воскликнул Остапчук.

- Это не Пономарев, — сказала Полякова. — Мы уже сделали для Андрея из бумаги одежду.

Но под маской Льва оказался таки Александр Пономарев.

- Саша, спасибо, что ты есть! — обрадовался Андрей Данилко и перекрестился.

Напомним, что скрывавшуюся под маской Козы психолога Наталью Холоденко приняли за уборщицу.

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