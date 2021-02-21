Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»
Канал «Украина» показал пятый эпизод детектив-шоу «Маска», в котором свои таланты продемонстрировали шесть загадочных участников: яркое Солнце, романтический Дракон, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, эпатажный Сом и романтическая Роза.
Каждую неделю ведущий проекта Владимир Остапчук примеряет новые образы, перевоплощаясь в героев фильмов-бестселлеров мирового кинематографа. В пятом эфире он предстал в образе метрдотеля Густава, вокруг которого разворачиваются события фильма «Отель «Гранд Будапешт».
- Теперь называйте меня мсье Остапчук, потому что я — метрдотель этого прекрасного гранд-отеля «Маска». У нас только исключительный сервис, звездные гости и перипетии, которым позавидуют сценаристы оскаровских картин, — заинтриговал ведущий шоу.
Открыла эфир маска Солнце. Полякова решила, что под ней скрывается Катя Бужинская.
- Мой секрет в том, что я автор нескольких «канонов», — рассказало о себе Солнце. — Мне некогда отдыхать. Я — покровитель медицины и просвещения. Музыки и сцены.
Солнце исполнило хит Бейонсе «Single ladies» и в конце выступления села на шпагат.
- Это крутая певица! — восхитился Олег Винник.
- Злата Огневич! — кричал Дзидзьо. — Только она может сесть на шпагат.
- Ты разжарила нас своим красивым костюмом, — сказала Настя Каменских. — Но это не обязательно Злата.
- А баба Яга против! — возмутилась Полякова.
- Я похожа на бабу Ягу?! — обиделась Каменских.
- Ты моя девочка Яга, — оправдалась Оля, обнимая Настю.
- У Златы совсем другой характер и энергетика, — сказала Настя.
- Может, Тина Кароль? — подумала Полякова. — Она тоже может сесть на шпагат.
Выступление Розы растрогало звездных детективов проекта. В прошлый раз эта героиня утверждала, что у нее нет детей. Однако не все детективы поверили в эту подсказку. Также обольстительная Роза призналась, что имела целых пять попыток обручиться. Три из них почти не помнит, а вот дважды все-таки обожглась не на шутку, и это окончательно запутало зрителей. Одни считают, что под этой маской кроется участница группы «Неангелы» Слава Каминская, другие — что это певица и модель Даша Астафьева. Чтобы помочь зрителям разгадать эту тайну, Роза дала новые подсказки о себе.
- Все красивые цветочки чувствуют себя более счастливыми — где бы вы думали? На пасеке! Только тс-с, никому. Это будет наша маленькая тайна. Мне так нравится делиться с вами самым сокровенным, что сейчас я готова даже сыграть вам на струнах своей души, — заявила Роза.
Участница спела мегахит «Белые розы» группы «Ласковый май». Трогательное исполнение и невероятный номер по-настоящему растрогал звездных детективов проекта — Андрей Данилко даже не смог сдержать слез.
Кто мог замаскироваться в этом образе — большая загадка. Дзидзьо считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова убеждена, что Роза — это Алина Гросу, ведь героиня дала подсказку, что прекрасно чувствует себя на пасеке, а известной Алина стала благодаря песне «Бджілка». Однако Дзидзьо настаивал, что в этом костюме кроется женщина с опытом.
- Алинка всегда была с опытом, — сразу ответила ему Оля Полякова. — Она поет дольше, чем я. Я еще в школе училась, а она малой в 5 лет уже выступала. Я смотрю на эту роскошную фигуру, слушаю голос — этот грудной регистр у Алины есть, я его знаю.
Андрей Данилко сказал, что в некоторых моментах он четко узнал голос Надежды Мейхер.
- Не хочу угадывать Розу, — сказал Олег Винник. — Не хочу ее терять.
Минувший эфир детективы так и не поняли, кто — девушка или парень — скрывается за маской Жабеня.
- Однажды аферистка меня обманула и украла у меня большую сумму денег, — рассказало о себе Жабеня. — Свое выступление я посвящаю всем обиженным.
- Это Алексей Суханов, — решили детективы.
- В каждом из нас сидит жаба, — признал Олег Винник.
Яркий номер Жабеня исполнил под хит «Skibidi».
- Павлик! — кричала Полякова.
- Это человек, связанный с юмором, — решил Андрей Данилко.
- Это Игорь Ласточкин, — был уверен Дзидзьо.
После выступления трех героев, голосование зрителей и детективов отправило в «зону риска» Солнце.
Дзидзьо был уверен, что под маской Козы скрывается Ольга Цыбульская.
- Поблагодарим наших мужчин, что с ними комфортно, — рассказала Коза. — Если судьба повернулась к вам задом, хорошенько пните ее в то самое место. Она точно развернется к вам лицом.
Коза вышла на сцену с ярким номером на хит Русланы «Коломийка».
- Леся Никитюк! — решила Полякова. — Она еще та коза!
Дракон — одна из любимых масок детективов.
- Меня вдохновляет старое кино, — признался Дракон.
Детективы решили, что под маской скрывается Александр Пономарев.
Дракон исполнил на сцене «In the Shadows».
- Крутой костюм! — признала Настя. — Это может быть Притула.
- Он рок-н-рольщик, — решил Винник.
- Я тоже в душе рокерша, — призналась Полякова.
Дракон рассказал, что принимал участие в КВН и судьи решили, что это может быть Дмитрий Танкович. А вот зрители в социальных сетях разглядели под маской Арсена Мирзояна.
Завершала вечер маска загадочного Сома. Многие считают, что под ней скрывается Жан-Клод Ван Дамм.
- Для меня семья самое важное в жизни, — сказал Сом. — А у меня их две — одна тут, а ко второй надо лететь аж за океан.
- Это Дан Балан, — решила Полякова.
Сом исполнил на сцене «Зацепила».
- Я уже ничего не понимаю, — сказала Каменских. — Он поет без акцента.
- Эктор Хименес! — воскликнул Дзидзьо.
- А мне кажется, это Иракли Макацария, — решила Настя.
После второго голосования в «зону риска» попала Коза. Ее соперником стало Солнце.
- Я готова идти к финалу и удивлять вас, — пообещало зрителям Солнце.
- Кто голосует за Козу, у того будет капуста, — просила поддержки Коза.
Зрительское голосование оставило в проекте Солнце.
Оказалось, что под маской Козы скрывалась известный психолог Наталья Холоденко. Не так давно она решила начать певческую карьеру.
- Первая паническая атака в моей жизни случилась в этом костюме, — призналась Наталья, снимая «голову» Козы.
Напомним, недавно Настя Каменских поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к проекту и кто, по их мнению, скрывается под масками участников шоу. Певица получила некоторые подсказки.117
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter