Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Канал «Украина» показал пятый эпизод детектив-шоу «Маска», в котором свои таланты продемонстрировали шесть загадочных участников: яркое Солнце, романтический Дракон, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, эпатажный Сом и романтическая Роза.

Каждую неделю ведущий проекта Владимир Остапчук примеряет новые образы, перевоплощаясь в героев фильмов-бестселлеров мирового кинематографа. В пятом эфире он предстал в образе метрдотеля Густава, вокруг которого разворачиваются события фильма «Отель «Гранд Будапешт».

- Теперь называйте меня мсье Остапчук, потому что я — метрдотель этого прекрасного гранд-отеля «Маска». У нас только исключительный сервис, звездные гости и перипетии, которым позавидуют сценаристы оскаровских картин, — заинтриговал ведущий шоу.

Открыла эфир маска Солнце. Полякова решила, что под ней скрывается Катя Бужинская.

- Мой секрет в том, что я автор нескольких «канонов», — рассказало о себе Солнце. — Мне некогда отдыхать. Я — покровитель медицины и просвещения. Музыки и сцены.

Солнце исполнило хит Бейонсе «Single ladies» и в конце выступления села на шпагат.

- Это крутая певица! — восхитился Олег Винник.

- Злата Огневич! — кричал Дзидзьо. — Только она может сесть на шпагат.

- Ты разжарила нас своим красивым костюмом, — сказала Настя Каменских. — Но это не обязательно Злата.

- А баба Яга против! — возмутилась Полякова.

- Я похожа на бабу Ягу?! — обиделась Каменских.

- Ты моя девочка Яга, — оправдалась Оля, обнимая Настю.

- У Златы совсем другой характер и энергетика, — сказала Настя.

- Может, Тина Кароль? — подумала Полякова. — Она тоже может сесть на шпагат.



Выступление Розы растрогало звездных детективов проекта. В прошлый раз эта героиня утверждала, что у нее нет детей. Однако не все детективы поверили в эту подсказку. Также обольстительная Роза призналась, что имела целых пять попыток обручиться. Три из них почти не помнит, а вот дважды все-таки обожглась не на шутку, и это окончательно запутало зрителей. Одни считают, что под этой маской кроется участница группы «Неангелы» Слава Каминская, другие — что это певица и модель Даша Астафьева. Чтобы помочь зрителям разгадать эту тайну, Роза дала новые подсказки о себе.

- Все красивые цветочки чувствуют себя более счастливыми — где бы вы думали? На пасеке! Только тс-с, никому. Это будет наша маленькая тайна. Мне так нравится делиться с вами самым сокровенным, что сейчас я готова даже сыграть вам на струнах своей души, — заявила Роза.

Участница спела мегахит «Белые розы» группы «Ласковый май». Трогательное исполнение и невероятный номер по-настоящему растрогал звездных детективов проекта — Андрей Данилко даже не смог сдержать слез.

Кто мог замаскироваться в этом образе — большая загадка. Дзидзьо считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова убеждена, что Роза — это Алина Гросу, ведь героиня дала подсказку, что прекрасно чувствует себя на пасеке, а известной Алина стала благодаря песне «Бджілка». Однако Дзидзьо настаивал, что в этом костюме кроется женщина с опытом.

- Алинка всегда была с опытом, — сразу ответила ему Оля Полякова. — Она поет дольше, чем я. Я еще в школе училась, а она малой в 5 лет уже выступала. Я смотрю на эту роскошную фигуру, слушаю голос — этот грудной регистр у Алины есть, я его знаю.

Андрей Данилко сказал, что в некоторых моментах он четко узнал голос Надежды Мейхер.

- Не хочу угадывать Розу, — сказал Олег Винник. — Не хочу ее терять.

Минувший эфир детективы так и не поняли, кто — девушка или парень — скрывается за маской Жабеня.

- Однажды аферистка меня обманула и украла у меня большую сумму денег, — рассказало о себе Жабеня. — Свое выступление я посвящаю всем обиженным.

- Это Алексей Суханов, — решили детективы.

- В каждом из нас сидит жаба, — признал Олег Винник.

Яркий номер Жабеня исполнил под хит «Skibidi».

- Павлик! — кричала Полякова.

- Это человек, связанный с юмором, — решил Андрей Данилко.

- Это Игорь Ласточкин, — был уверен Дзидзьо.

После выступления трех героев, голосование зрителей и детективов отправило в «зону риска» Солнце.

Дзидзьо был уверен, что под маской Козы скрывается Ольга Цыбульская.

- Поблагодарим наших мужчин, что с ними комфортно, — рассказала Коза. — Если судьба повернулась к вам задом, хорошенько пните ее в то самое место. Она точно развернется к вам лицом.

Коза вышла на сцену с ярким номером на хит Русланы «Коломийка».

- Леся Никитюк! — решила Полякова. — Она еще та коза!

Дракон — одна из любимых масок детективов.

- Меня вдохновляет старое кино, — признался Дракон.

Детективы решили, что под маской скрывается Александр Пономарев.

Дракон исполнил на сцене «In the Shadows».

- Крутой костюм! — признала Настя. — Это может быть Притула.

- Он рок-н-рольщик, — решил Винник.

- Я тоже в душе рокерша, — призналась Полякова.

Дракон рассказал, что принимал участие в КВН и судьи решили, что это может быть Дмитрий Танкович. А вот зрители в социальных сетях разглядели под маской Арсена Мирзояна.

Завершала вечер маска загадочного Сома. Многие считают, что под ней скрывается Жан-Клод Ван Дамм.

- Для меня семья самое важное в жизни, — сказал Сом. — А у меня их две — одна тут, а ко второй надо лететь аж за океан.

- Это Дан Балан, — решила Полякова.

Сом исполнил на сцене «Зацепила».

- Я уже ничего не понимаю, — сказала Каменских. — Он поет без акцента.

- Эктор Хименес! — воскликнул Дзидзьо.

- А мне кажется, это Иракли Макацария, — решила Настя.

После второго голосования в «зону риска» попала Коза. Ее соперником стало Солнце.

- Я готова идти к финалу и удивлять вас, — пообещало зрителям Солнце.

- Кто голосует за Козу, у того будет капуста, — просила поддержки Коза.

Зрительское голосование оставило в проекте Солнце.

Оказалось, что под маской Козы скрывалась известный психолог Наталья Холоденко. Не так давно она решила начать певческую карьеру.

- Первая паническая атака в моей жизни случилась в этом костюме, — призналась Наталья, снимая «голову» Козы.

Напомним, недавно Настя Каменских поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к проекту и кто, по их мнению, скрывается под масками участников шоу. Певица получила некоторые подсказки.

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