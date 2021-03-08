«Хорошо бананчик с киви положили»: Верка Сердючка спошлила в Барселоне

Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, опубликовал новое фото из Барселоны, на котором выложил из фруктов неприличную комбинацию. Снимок он разместил в своем Instagram.

«21-й год. Барселона. Последнее цветное фото… (Съемка юбилейной программы „Орёл и Решка“)», — написал Андрей Данилко. На снимке он запечатлен в наряде Верки Сердючки. При этом артист выложил из фруктов комбинацию, напоминающую мужской половой орган.

Шутку Сердючки оценили фолловеры, больше всего лайков набрал комментарий: «Хорошо бананчик с киви положили». Многие подписчики ждут анонсированного шоу «Орел и Решка»: «Как я рада услышать и увидеть наконец-то вас. С нетерпением жду выпуска».

Ранее сообщалось, что Данилко показал первое цветное фото Верки Сердючки.

Фото из Instagram v_serduchka

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