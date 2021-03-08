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Шоу-бизнес

Андрей Джеджула поделился болью семейной трагедии, произошедшей 8 марта

20:05 8 марта 2021
Андрей Джеджула

У украинского телеведущего Андрея Джеджулы в праздничную дату умерла мать. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Мать Андрея Джеджулы скоропостижно скончалась 8 марта 2016 года.

«Сегодня моя сестра (у нас разные мамы) спросила меня: ну что, отпустило? Хотя слышала, что никогда не отпускает! И я ответил: если отпустит, то я и не был сыном вовсе! А так притупило боль!», — написал телеведущий.

Он вспоминает, как отправил маме букет и уже выехал, чтобы поздравить ее. Но женщине внезапно стало плохо, и она умерла еще до приезда скорой помощи.

«Отпустило ли меня? Да просто прижгло временем кровоточащую рану! Но она по-прежнему болит! Каждый раз, когда кто-кто говорит: «это приготовила мама, заходила мама, ездил к маме, звонила мама!», — поделился Джеджула.

Напомним, у популярного шоумена Джеджулы недавно родилась дочка — это резко изменило его жизнь.

Фото из Instagram Андрея Джеджулы

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