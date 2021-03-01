«Красивая, родная, зеленоглазая»: Джеджула растрогал постом о новорожденной дочери

Шоумен Андрей Джеджула, переживающий счастье в связи с рождением дочери, продолжает делиться радостью со своими подписчиками. Джеджула отметил, что появление на свет малышки Адели изменили все его жизненные приоритеты.

Несмотря на усталость, отец мгновенно реагирует на любой звук ребенка и пытается решить проблемы новорожденной.

«Красивая, родная, зеленоглазая, бутылка с молочком рядом!», — восторгается Джеджула. ⠀

⠀Шоумен также пофилософствовал о детях, родителях, эмоциях и воспитании.

«Дети — это та прекрасная флэшка с копией букета семейного генофонда и мощный винчестер, в который можно залить в процессе воспитания все знания, обычаи, умения и навыки! ⠀

Эмоции и воспоминания — это то единственное, что мы унесем с собой, а дети — это те, кто будут после тебя продолжать твои традиции и семейные ценности, а также нести твои идеи и мир в этот мир! ⠀

Дети и родители — это единственные люди, которые принимают друг друга такими какими есть и любят не за что-то и не за то, что есть, а просто потому, что есть! Я воспитан так и хочу воспитать своих детей такими!», — так закончил свой пост ведущий.

Подписчики назвали Джеджулу лучшим папой, пожелали счастья молодой семье.

Напомним, ранее ведущий рассказал, как сопровождал жену в роддом и красочно описал партнерские роды.

Фото Instagram/djedjula

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