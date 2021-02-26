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Шоу-бизнес

«У меня самого чуть воды не отошли»: Джеджула рассказал, как поучаствовал в родах жены

16:21 26 февраля 2021
Джеджула

Ставший во второй раз отцом шоумен Андрей Джеджула рассказал, как «все прошло». По словам мужчины, около часа ночи он проснулся от резкого крика жены: «Воды отошли!»

«У меня в миг чуть тоже не отошли, по сути локально рядом, но консистенция другая!», — пошутил шоумен.

До приезда медиков пара собиралась в роддом «в состоянии легкого ужаса».

Езда по Киеву, приемный покой и далее Андрей все время был с женой, держал ее за руку и молился, когда у Юлии были резкие схватки.

«Тужимся так, что я невольно начинаю за компанию, держа жену за руку, тужиться вместе с ней, да так, что наливаются кровью вены как у штангиста во „всех“ местах! Я знаю что говорю»,— описывает ведущий свое состояние в родзале.

В 6:48 маленькая Адель появилась на свет.

«Фиолетовый оттенок кожи, быстрая и настораживающая возня неонатолога. Пускаю скупую мужскую лужу глазами, да чего уж там, пару секунд скрываю рев белуги! Потом ревет малышка, большим папиным ртом, я успокаиваюсь! … моя копия!», — описывает первые впечатления счастливый отец.

Испытав такие сильные эмоции, Джеджула не смог заснуть до вечера.

«На адреналине не сплю до вечера, дежурю из своей „комнаты отдыха“. 23:00—3:00 занавес! Из всего помню, что у меня дочь и я счастливый папочка!», — так ведущий описал свои ощущения и день рождения дочери.

Напомним, раньше была информация о том, что в семье Андрея Джеджулы не все гладко. Супруги даже расторгли брак через два года после свадьбы, но три месяца спустя снова расписались. Хотя Юлия все равно жаловалась на грубость и невнимание супруга.

Фото Instagram/djedjula

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