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Шоу-бизнес

«С Мишиной было интереснее»: зрители разнесли «Холостяка 2021»

16:07 9 марта 2021
Михаил Заливако

Шоу «Холостяк 2021» считалось самым долгожданным для украинских зрителей в марте. Но первый выпуск вызвал раздражение у многих поклонников.

В комментариях к видео шоу бушует самая настоящая буря, вот некоторые из высказываний: «Как я скучаю по первому „Холостяку“, где девчата все разные и красивые», «С Мишиной было интереснее. А это такое, девушки как клоуны. Куча силикона. Ни одной естественной, без пластики», «Этот „холостяк“ никакой. Мимо, товарищи сценаристы, не цепляет», «Впервые уснула во время просмотра „Холостяка“ — это невозможно было досмотреть».

При этом некоторым зрителям шоу нравится: «Нормальный холостяк, в меру скалится и ржет, спокойный, не дергается, без резких движений. С приятным голосом, не режет слух. Очень понравился».

Напомним, в шоу «Холостяк» участвует бывшая жена Андрея Богдана.

Фото: скриншот видео

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