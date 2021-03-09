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Шоу-бизнес

Леся и много алкоголя: Никитюк показала «женщину 9 марта»

16:46 9 марта 2021
Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками тем, как выглядит женщина после празднования 8 марта. Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Женщина, 9 марта», — написала Леся Никитюк.

Подписчики с пониманием отнеслись к состоянию телеведущей: «Праздник удался!», «Леся, ну прямо фото о „наболевшем“ 8 марта. Как сегодня трудно вставать, это только мне?», «Посуда уже помыта», «О, хороший рецепт. Посуду тоже так попробую», «Пришлось встать, отвезти ребёнка в школу и выпить, чаёчка», «Хрустальный бокал модный», «После праздника обязательно нужно подышать свежим воздухом — это поможет отдохнуть», «У меня гора посуды и разгромленный дом».

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк трогательно поздравила с днем рождения маму — на празднике присутствовали украинские знаменитости.

Фото из Instagram Леси Никитюк

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