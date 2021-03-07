27.65 / 27.85 32.92 / 33.32
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Танцевала с DZIDZIO и получила от него букет подснежников: Леся Никитюк помогла маме Кет отпраздновать день рождения

8:26 7 марта 2021
Леся Никитюк с мамой

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк трогательно поздравила с днем рождения маму Екатерину Петровну, назвав ее Мамой Кет. Как свидетельствует видео в Instagram-stories Леси, празднование устроили в ресторане, где гостей развлекали DZIDZIO и Лия Ли.

Имениннице достался особый подарок — букет подснежников от DZIDZIO, который он, по его словам, ранним утром нарвал в Конча-Заспе.

Никитюк была на празднике в костюме фисташкового цвета, а ее мама выбрала синее платье-футляр и ожерелье с белыми бусинами.

В Instagram Леся призналась, что считает маму своей подругой.

Лесе Никитюк 33 года. Она стала известной после удачного выступления на шоу «Рассмеши комика». Затем ее позвали работать на телевидение, где она различные программы, в частности, тревел-шоу «Орел и Решка».

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Максим Галкин и Алла Пугачева

Субботнее веселье в замке: Лиза Галкина и Примадонна весело сплясали с Гарри перед прогулкой

Елена Кравец и Владимир Зеленский

Не только «Квартал 95»: Елена Кравец призналась в еще одной «тайной страсти»

Разрушенный Донбасс

Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии стратегии освобождения Донбасса

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер