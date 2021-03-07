Танцевала с DZIDZIO и получила от него букет подснежников: Леся Никитюк помогла маме Кет отпраздновать день рождения

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк трогательно поздравила с днем рождения маму Екатерину Петровну, назвав ее Мамой Кет. Как свидетельствует видео в Instagram-stories Леси, празднование устроили в ресторане, где гостей развлекали DZIDZIO и Лия Ли.

Имениннице достался особый подарок — букет подснежников от DZIDZIO, который он, по его словам, ранним утром нарвал в Конча-Заспе.

Никитюк была на празднике в костюме фисташкового цвета, а ее мама выбрала синее платье-футляр и ожерелье с белыми бусинами.

В Instagram Леся призналась, что считает маму своей подругой.

Лесе Никитюк 33 года. Она стала известной после удачного выступления на шоу «Рассмеши комика». Затем ее позвали работать на телевидение, где она различные программы, в частности, тревел-шоу «Орел и Решка».

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