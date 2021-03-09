При разводе со Степаненко Петросян больше всего боится потерять картины и антиквариат, — источник

Российский юморист Евгений Петросян, который внесен в базу сайта «Миротворец», заявил в суде, что при разделе имущества во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко переживает за предметы искусства. Об этом сообщает «СтарХит».

Петросян вместе с адвокатом приехал на заседание Хамовнического суда Москвы. Он взял слово и подробно рассказал о своей коллекции картин, по какому принципу подбирал их и где покупал. Артист хотел доказать, что Степаненко не имеет отношения к предметам искусства, но при этом пытается забрать основную часть коллекции.

«Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата», — сообщил изданию источник.

Ранее сообщалось, что Степаненко умудрилась вогнать Петросяна в огромные долги.

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