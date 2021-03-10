Потап заподозрил неладное в романе Эллерта с Мишиной
Ведущий шоу «Липсинк-Батл» Алексей Потапенко (Потап) не удержался от неудобного вопроса в адрес участника шоу Александра Эллерта.
После того, как Ксения Мишина в образе Олега Винника, и Эллерт в неожиданном образе Бритни Спирс отыграли свои номера, Потапенко поинтересовался у сценариста… о его сексуальной ориентации.
«Говорят, что вы гей, и пошли на „Холостячку“, чтобы замаскировать это», — сказал ведущий, прикрывая смех табличкой.
В ответ Эллерт и Мишина тоже рассмеялись.
«Так это неправда?», — не отставал Потап.
«Так вот кто писал мне это в комментариях», — нашелся объект его атаки.
На видео с 22:30
Напомним, перед этим паре Мишиной-Эллерт пришлось отвечать на вопрос, действительно ли у них настоящий, а не телевизионный роман, «как у Дана с Тиной».
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