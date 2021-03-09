«Давай семья против семьи»: Тина Кароль заинтриговала обещанием по поводу Дана Балана
Слухи о предполагаемом романе Тины Кароль и Дана Балана получили новый толчок на премьерном выпуске «Липсинк-батла».
После того, как телевизионная пара «Холостячки» Ксении Мишиной и Александра Эллерта появилась на шоу, причем актриса предстала в мужском образе Олега Винника, а ее избранник — в женском образе Бритни Спирс, им пришлось отвечать на «неудобные» вопросы от звездного ведущего — репера Алексея Потапенко (Потап).
Он предложил зрителям проскандировать парочке «Горько», после чего задал им общий вопрос: действительно ли у них настоящий, а не телевизионный роман, «как у Дана с Тиной».
«Или как у тебя с Настей», — тут же добавила Кароль.
Через некоторое время Потап продолжил тему, обращаясь уже к соведущей.
«Я вот жду, когда вы с Данном выйдете тут «батлить», — сказал он.
«Давай семья против семьи», — загадочно улыбаясь, предложила в ответ Тина.
Напомним, выигравший в батле с Ксенией Мишиной Эллерт стал жертвой хейтеров.
Фото ТСН180
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