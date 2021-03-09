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Шоу-бизнес

«Давай семья против семьи»: Тина Кароль заинтриговала обещанием по поводу Дана Балана

15:47 9 марта 2021
Дан Балан и Тина Кароль

Слухи о предполагаемом романе Тины Кароль и Дана Балана получили новый толчок на премьерном выпуске «Липсинк-батла».

После того, как телевизионная пара «Холостячки» Ксении Мишиной и Александра Эллерта появилась на шоу, причем актриса предстала в мужском образе Олега Винника, а ее избранник — в женском образе Бритни Спирс, им пришлось отвечать на «неудобные» вопросы от звездного ведущего — репера Алексея Потапенко (Потап).

Он предложил зрителям проскандировать парочке «Горько», после чего задал им общий вопрос: действительно ли у них настоящий, а не телевизионный роман, «как у Дана с Тиной».

«Или как у тебя с Настей», — тут же добавила Кароль.

Через некоторое время Потап продолжил тему, обращаясь уже к соведущей.

«Я вот жду, когда вы с Данном выйдете тут «батлить», — сказал он.

«Давай семья против семьи», — загадочно улыбаясь, предложила в ответ Тина.

Напомним, выигравший в батле с Ксенией Мишиной Эллерт стал жертвой хейтеров.

Фото ТСН

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