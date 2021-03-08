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Шоу-бизнес

«Я встречалась с тобой в жизни»: Эллерт проклял оскорбившую его женщину

7:44 8 марта 2021
Эллерт

Избранник «холостячки» Александр Эллерт стал участником #lipsyncbattle_challenge в социальных сетях, в котором звезды, популярные блогеры и подписчики копируют своих любимых исполнителей.

Эллерт попробовал себя в роли Бритни Спирс и сообщил, что больше не будет делать подобные эксперименты.

«…наши с вами психики повторно это не выдержат. Своим детям можете сказать, что вот как выглядит «БАБАЙКА». Я некий Тарабарова-Никитюк, Саша Мэрилин Мэнсон, не, я самая опытная куртизанка полтавской трассы… Во времена инквизиции меня бы сожгли «первой», — написал шоумен.

В комментариях подписчики дали свою оценку такому преображению. Кому-то Эллерт показался похожим на Лесю Никитюк, кто-то назвал его образ худшей Бритни Спирс, кто-то был в восторге и смеялся от души.

С одной из подписчиц у Эллерта произошла не очень приятная дискуссия. Переписку он выложил у себя в Instagram Stories.

Напомним, недавно Эллерт неожиданно пошутил про Виктора Медведчука, появившись перед камерой в свитере с медведем.

Фото instagram.com/ellert_a/

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