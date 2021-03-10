54-летняя Хэлли Берри похвасталась девичьей фигурой и поздравила любимого с днем рождения

54-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, которая ежедневно интенсивно тренируется в спортзале, показала результат своих усилий. Бывшая королева красоты и первая в истории темнокожая актриса, получившая премию «Оскар» за главную женскую роль (в фильме «Бал монстров»), поделилась в Instagram снимком, где позирует в трусиках от купальника бикини и завязанной узлом футболке, оголяющей плоский живот. Фанаты назвали ее самим совершенством, отметив, что она выглядит, как 20-летняя девушка.

Звезда фильмов «Люди Икс», «Джон Уик 3», «Облачный атлас», «Умри, но не сейчас» также поздравила с днем рождения своего возлюбленного – певца Вана Ханта, отметившего 51-летие. «Я бы только хотела познакомиться с тобой раньше, чтобы любить тебя дольше», - написала кинозвезда, которой до сих пор не слишком везло в любви. Она официально состояла в браке трижды – с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бенетом, французским актером Оливье Мартинесом. Кроме того, она жила в гражданском браке с манекенщиком Гэбриелом Обри, который младше ее на десять лет. От него у актрисы есть дочь Нала, которой 16 марта исполнится 13 лет. А от Мартинеса у Берри есть семилетний сын Масео.

Ранее, как писали «ФАКТЫ, Хэлли Берри заявила, что впервые испытала оргазм в 11 лет.

Фото Instagram

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