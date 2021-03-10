Леся Никитюк возмутила подписчиков «предательством» украинских больниц

Популярная телеведущая Леся Никитюк летит в Турцию на ежегодное обследование состояния здоровья. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Раз в год я беру свою семью (не всех конечно, а только тех, кто был послушный) и лечу в Стамбул на обследование организма, в клинику! Все расскажу в сториз, если есть вопросы, пишите в комментариях» — сделала пост Леся Никитюк и опубликовала фото из аэропорта.

При этом не все фолловеры одобряют поездку с такой целью, к посту оставлены комментарии: «А как же поддержка украинских больниц? За границей лучше?» «В Украине лучшие врачи, не?». Но некоторые утверждают, что поездка к турецким медикам — правильное решение: «Если бы могла, тоже поехал бы в Турцию лечиться».

Напомним, Леся Никитюк показала, как она выглядит после празднования 8 марта.

Фото из Instagram Леси Никитюк

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