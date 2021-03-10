27.61 / 27.80 32.73 / 33.12
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Леся Никитюк возмутила подписчиков «предательством» украинских больниц

12:38 10 марта 2021
Леся Никитюк

Популярная телеведущая Леся Никитюк летит в Турцию на ежегодное обследование состояния здоровья. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Раз в год я беру свою семью (не всех конечно, а только тех, кто был послушный) и лечу в Стамбул на обследование организма, в клинику! Все расскажу в сториз, если есть вопросы, пишите в комментариях» — сделала пост Леся Никитюк и опубликовала фото из аэропорта.

При этом не все фолловеры одобряют поездку с такой целью, к посту оставлены комментарии: «А как же поддержка украинских больниц? За границей лучше?» «В Украине лучшие врачи, не?». Но некоторые утверждают, что поездка к турецким медикам — правильное решение: «Если бы могла, тоже поехал бы в Турцию лечиться».

Напомним, Леся Никитюк показала, как она выглядит после празднования 8 марта.

Фото из Instagram Леси Никитюк

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Участники съемок

Алла Пугачева затерялась на фоне 56-летней Маши Распутиной в коротком платье

Эллерт в образе

Потап заподозрил неладное в романе Эллерта с Мишиной

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл захлопнула дверь перед носом Кейт Миддлтон, когда та пришла помириться, и устроила истерику из-за цвета одеял

Марина Поплавская

«Очень тебя не хватает…» Виктория Булитко помянула погибшую подругу

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер