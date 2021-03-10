Попавший в беду кот Оксаны Марченко поразил хозяйку

Телеведущая Оксана Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, поделилась в Instagram историей о своем коте, имеющей религиозный подтекст.

«Друзья, я не писала о моем многострадальном котике, потому что все это время мы лечились: я ставила ему уколы, давала таблетки, он все больше спал и не хотел никуда выходить из ванной, как бы я его ни звала, — написала Марченко. — Но сегодня, без приглашения, думаете, куда он за мной пошл? Он поднялся в домашнюю церковь… Конечно, ещё с бритыми лапками и пузиком, похож на циркового пуделя или зайца на охотничьих натюрмортах, но теперь я за него спокойна! Мяучит, говорит мне, чтобы я начинала молиться… что же, всякое дыхание да хвалит Господа».

Подписчики в комментариях пишут, что переживали за кота и желают ему здоровья.

Напомним, Марченко активно продвигает в соцсетях свой фильм на религиозную тематику.

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