Случайно? Ани Лорак не сумела скрыть большую морщину на лице

Ани Лорак, совсем недавно сверкавшая на сцене в роскошном мерцающем комбинезоне, опубликовала в Instagram-stories неожиданное фото, выдающее ее переживания и возраст.

В частности, в кадр попала огромная складка между нижней губой и подбородком звезды.

Возможно, такие изменения на лице 42-летней певицы могут свидетельствовать о ее переживаниях, связанных с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым ей приходится часто видеться из-за совместной дочери Софии.

В частности, недавно он приезжал в Москву на презентацию новой песни поп-короля российской эстрады и фигуранта базы «Миротворец» Филиппа Киркорова.



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