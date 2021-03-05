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Шоу-бизнес

Ани Лорак «воссоединилась» с экс-мужем на вечеринке Киркорова

13:39 5 марта 2021
Лорак и Киркоров

В Москве на презентации новой песни поп-короля российской эстрады и фигуранта базы «Миротворец» Филиппа Киркорова присутствовал экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу.

Мужчина сидел в одном из первых рядов и снимал действо на телефон. Затем он «засветился» во время фотосессии и в момент интервью Лорак, которая отвечала на вопросы журналистов, а рядом с ней была дочь София.

Видео с презентации Ани Лорак опубликовала в Instagram Stories.

Напомним, певица Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу пытаются проводить больше времени со своей дочерью Софией. При этом девочке приходится буквально «разрываться» между родителями. Мурат приезжает в Москву, чтобы повидаться с Софией. А Лорак часто берет девочку на светские мероприятия.

Фото Instagram/anilorak

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