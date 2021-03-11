Тоска по красной ковровой дорожке: Хэлли Берри покрасовалась дома в экстравагантном вечернем наряде

54-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, скучая по гламурным мероприятиям, отмененным из-за пандемии, провела у себя дома фотосессию в экстравагантном вечернем туалете, достойным красной ковровой дорожки.

Он представляет собой укороченный прозрачный топ, расшитый бабочками и пышную тюлевую юбку в стиле сказочной принцессы. Дизайнером всего этого великолепия является 35-летний американский модельер Кристиан Сириано.

«Невероятно красиво», — комментировали подписчики опубликованные звездой фото и видео.

Ранее Берри похвасталась девичьей фигурой и поздравила любимого с днем рождения.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter