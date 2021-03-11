27.65 / 27.80 32.85 / 33.15
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тоска по красной ковровой дорожке: Хэлли Берри покрасовалась дома в экстравагантном вечернем наряде

7:43 11 марта 2021
Хэлли Берри

54-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, скучая по гламурным мероприятиям, отмененным из-за пандемии, провела у себя дома фотосессию в экстравагантном вечернем туалете, достойным красной ковровой дорожки.

Он представляет собой укороченный прозрачный топ, расшитый бабочками и пышную тюлевую юбку в стиле сказочной принцессы. Дизайнером всего этого великолепия является 35-летний американский модельер Кристиан Сириано.

«Невероятно красиво», — комментировали подписчики опубликованные звездой фото и видео.

Ранее Берри похвасталась девичьей фигурой и поздравила любимого с днем рождения.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес смутила фанатов расставленными голыми ногами

Григорий Чапкис

«Мне не надо интервью!» Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына

Цымбалюк и Батырев

«Вот и рассекречены сердечки»: объятия Тараса Цымбалюка и Антона Батырева взбудоражили сеть

Участники съемок

Алла Пугачева затерялась на фоне 56-летней Маши Распутиной в коротком платье

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер