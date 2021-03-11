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Шоу-бизнес

«Что тебе хочется, похотливая собака?» Переодетый Юрий Горбунов возбудил ресторатора

15:36 11 марта 2021
Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов оделся на шоу в женское платье. Видео этого момента опубликовал в сториз Instagram актер и ресторатор Даниэль Салем.

В ролике показывают Юрия Горбунова в парике, белом платье и красных колготах.

Вы знаете, мне хочется, очень хочется…- обращается к нему Даниэль Салем.

— Что тебе хочется, похотливая собака? — «отшивает» ресторатора Юрий Горбунов.

Тиночка, да вы прям… — говорит вслед Горбунову Салем, из чего следует, что телеведущий изображал певицу Тину Кароль.

Ранее сообщалось, что Юрий Горбунов разозлил фолловеров очередным фото с сыном — мальчик вновь предстал в странном ракурсе. К публикации оставлено много раздраженных комментариев, на которые автор поста не отвечает.

Фото из Instagram Юрия Горбунова

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