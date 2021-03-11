Дорофеева наконец представила видео на очередную скандальную песню: сеть в восторге

Певица Надя Дорофеева представил песню из нового миниальбома, в которой присутствует ненормативная лексика. Она опубликовала клип в своем Instagram.

«Первая видеоистория из dofamin — a tebe… Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки», — сделала пост Надя Дорофеева.

Ролик стремительно набирает всё новые просмотры, а подписчики в комментариях выражают восторги от пенсии: «Мои уши в раю». «Песня запала в сердце», «Дорофеева, ты космос». «Это шедевр просто».

Но не все оценили наличие в песне ненормативной лексики: «Меня одну смущает мат в песне?» — задалась вопросом подписчица.

Ранее Дорофеева уже показывалась публике с матерным словом, написанным под глазом.

Фото из Instagram Нади Дорофеевой

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