27.65 / 27.84 32.89 / 33.25
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виктория Булитко устроила в ванне «буль-буль»

2:31 13 марта 2021
Виктория Булитко

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко снова показала видео в ванне, которая неожиданно превратилась в джакузи.

Сама певица в этот раз осталась за кадром, ограничившись показом кончика мокрой ножки.

Видео сопровождается популярным лирическим треком.

Видеороликом Булитко не ограничилась, опубликовав еще и фото, которое сопровождается той же подписью «Буль-буль». Очевидно, так Виктория обыграла свою фамилию.

Напомним, ранее актриса призналась, что задумывается о материнстве.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Соседов

Соседов рассказал, как в СССР раскручивали «ничем не выдающуюся» Пугачеву

Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Руслан Евдокименко

Сын Ротару посреди Майдана столкнулся с «аномалией»

буковель

Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер