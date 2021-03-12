Виктория Булитко устроила в ванне «буль-буль»

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко снова показала видео в ванне, которая неожиданно превратилась в джакузи.

Сама певица в этот раз осталась за кадром, ограничившись показом кончика мокрой ножки.

Видео сопровождается популярным лирическим треком.

Видеороликом Булитко не ограничилась, опубликовав еще и фото, которое сопровождается той же подписью «Буль-буль». Очевидно, так Виктория обыграла свою фамилию.

Напомним, ранее актриса призналась, что задумывается о материнстве.

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