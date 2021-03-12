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Шоу-бизнес

Жизнь до Мишиной: СМИ показали бывших жен Эллерта

17:14 12 марта 2021
Александр Эллерт

Победитель реалити-шоу «Холостячка» Александр Эллерт до встречи с Ксенией Мишиной дважды был женат. Об этом сообщает Clutch.

34-летний Александр Эллерт вырос на Донбассе, но уже несколько лет живет в Киеве. Он — комик, ведущий мероприятий, а также автор шуток студии «Квартал 95». У артиста было два брака. С первой супругой он познакомился в вузе.

«Встретились на каком-то университетском мероприятии. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Начал приходить к ней в гости, и все как-то закрутилось», — делится Эллерт.

В браке родилась дочь Эля.

Первая жена Эллерта с дочкой

«Мы были вместе где-то два года. Мне хотелось развиваться творчески. Я ездил на выступления, но с ее стороны пришло непонимание, почему мне нужно туда ехать. Возможно, я просто не мог правильно объяснить, что мне это важно. На этой почве мы начали отдаляться», — вспоминает Александр.

Во второй раз он женился на близкой подруге, которая сама сделала ему предложение, но вскоре оказалось, что брак тоже не сложился.

Эллерт со второй женой

Сейчас Эллерт живет с Ксенией Мишиной. Он признается, что очень переживал, как воспримет его дочь новую пассию. Его дочь быстро подружилась с потенциальной мачехой и ее сыном Платоном.

Напомним, недавно Потап озвучил возможную причину участия Эллерта в шоу «Холостячка».

Фото: Clutch

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