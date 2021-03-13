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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес расторгла помолвку с Алексом Родригесом

7:01 13 марта 2021
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая днем ранее призвала фанатов найти повод посмеяться, рассталась со своим женихом — 45-летним экс-бейсболистом Алексом Ролригесом. Об этом сообщает источник PageSix и ряда других американских изданий.

Еще неделю назад Джей Ло публиковала в соцсетях их счастливые совместные фотографии: Алекс навестил возлюбленную в Доминиканской Республике, где она сейчас снимается в новом фильме.

Лопес и Родригес начали встречаться в 2017 году. И почти сразу же поселились вместе. В марте 2019-го пара объявила о помолвке. Они уже планировали свадьбу, но устроить торжество помешала пандемия коронавируса. Церемонию пришлось откладывать дважды.

Недавно пошли слухи о том, что Родригес мог изменить Дженнифер с 30-летней звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой. Сам бывший спортсмен утверждал, что это полная чушь.

По информации People, последние три месяца отношения Джей Ло и Алекса были сложными. И дело неумолимо шло к разрыву. Ради детей они пытались наладить отношения и даже прошли курс терапии у психолога. Но все усилия оказались безуспешны.

У трижды разведенной Дженнифер имеются 13-летние двойняшки Макс и Эмми от ее третьего мужа — певца Марка Энтони. У Родригеса — две дочки от бывшей жены Синтии: 12-летняя Элла и 16-летняя Наташа. Все они жили одной семьей.

Хотя актриса и бейсболист не успели пожениться официально, им придется заняться разделом имущества. Так, в августе 2020 года они вместе купили дом в Майами за 33 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес смутила фанатов расставленными голыми ногами.

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