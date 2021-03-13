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Стал красавчиком: внебрачный сын художника Сафронова похудел и изменился до неузнаваемости

8:19 13 марта 2021
Дмитрий Сафронов с отцом

У российского живописца Никаса Сафронова — пятеро сыновей, четверо из которых являются внебрачными. Одного из них — гражданина Литвы Дмитрия Цибульского — он признал только в прошлом году.

Как и его сводный брат Лука Затравкин, постоянно попадающий в пикантные ситуации, 36-летний Дмитрий отличался огромным весом, но проделал внушительную работу над собственным телом.

Как выяснилось, сын известного решил привести себя в порядок перед съемками в одиозном антиукраинском фильме «Брат-3», где ему предстоит сыграть одну из ключевых ролей.

Дмитрий регулярно посещает спортзал, правильно питается и учится навыкам обращения с оружием. Специально ради съемок наследник даже переехал из Литвы в столицу России.

«Съемки будут серьезными… Фильм будет состоять из нескольких новелл, объединенных в одну историю. Речь идет о приключениях преступной группировки молодых парней, одного из которых сыграю я», — рассказал Сафронов-младший в интервью «Собеседнику».

По словам Дмитрия, он немного себя запустил по вине карантина. Но когда ему стало известно об участии в таком крупном проекте — тут же бросился на борьбу с лишним весом и вскоре избавился от семи предательских килограммов.

Впрочем, режиссер картины не требует от Сафронова мощного пресса и огромных бицепсов — в новом фильме молодому мужчине предстоит сыграть не какого-то там качка, а просто спортивного парня.

«Роль у меня — знаковая, она влияет на ход событий всего фильма. Я буду авторитетом. На съемках мне предстоит пользоваться пистолетом. Так что я теперь еще хожу в тир. Взял себе профессионального инструктора, который меня учит тому, как правильно обращаться с оружием», — продолжает актер.

Напомним, о Дмитрии Сафронове заговорили после его отношений с балериной Анастасией Волочковой. В свое время в кулуарах даже поговаривали о скорой свадьбе наследника Никаса Сафронова с известной танцовщицей.

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Дмитрий Сафронов с отцом

Стал красавчиком: внебрачный сын художника Сафронова похудел и изменился до неузнаваемости

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