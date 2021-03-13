«Я и моя прекрасная няня»: Евгений Петросян удивил снимком, на котором прижался к огромной «женщине» с маленькой грудью

Российский юморист Евгений Петросян, который внесен в базу сайта «Миротворец», удивил своих поклонников новым постом в Instagram. Так, недавно он опубликовал снимок рядом со статуей в здании торгового центра Time Warner Center в Нью-Йорке.

Данное произведение искусства отличается тем, что имеет очень большое тело и при этом маленькую грудь и промежность. Не совсем понятно, какой месседж мэтр юмора хотел передать фолловерам, поэтому предложив им самим назвать снимок.

«Какая может быть подпись к этому фотоснимку? Придумайте, пожалуйста», — написал Евгений Ваганович.

«Одна на всю жизнь», «Меня не съешь, хотябы», «Мы с Тамарой ходим парой», «Я так ждала и ты пришёл», «Я и моя прекрасная няня», «Самая надёжная женщина», «Степаненко обиделась и надулась», — предложили фолловеры в качестве подписи к снимку.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Петросян заявил в суде, что при разделе имущества во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко переживает за предметы искусства. Он подробно рассказал о своей коллекции картин, по какому принципу подбирал их и где покупал. Артист хотел доказать, что Степаненко не имеет отношения к предметам искусства, но при этом пытается забрать основную часть коллекции.

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