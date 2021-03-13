Наталья Могилевская разделась в ванной и предложила поклонникам снять про нее фильм

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, уставшая за несколько дней гастролей, решила отдохнуть, для чего полностью разделась и залезла в ванную.

При этом 45-летняя артистка предусмотрительно повернулась к объективу спиной — чтобы не «засветить» ничего лишнего. Волосы девушка распустила, а левой рукой взялась за плечо, разместив снимок в социальной сети.

«Фильм про вас! Представьте, что мы снимаем его вместе. Осталось только придумать название. Например, свой я бы назвала „Жизнь артиста за кулисами“. Как бы вы назвали свой? Напишите в комментариях, интересно!», — подписала она пост.

Поклонники с воодушевлением откликнулись на предложение певицы, поблагодарив ее за предложение.

Как писали «ФАКТЫ», недавно певицу Наталью Могилевскую, которая начала первый после карантина концертный тур, раскритиковали за наряд и дизайн сцены.

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