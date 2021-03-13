Пока Лиза и Гарри спят: Галкин и Пугачева с бантом на голове совершили «романтическую вылазку» в ночной клуб

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин решили в конце недели отдохнуть от ежедневной суеты и немного развлечься.

С этой целью звездная пара посетила ночной клуб, о чем рассказала в своем Instagram.

В кадре видно, что в заведении темно, звучит музыка, посетителей, кроме героев видеоролика, еще нет. Максим Галкин наводит камеру на Аллу в черном вечернем наряде и кокетливой шляпке. Примадонна обворожительно улыбается и пританцовывает. Заметно, что настроение у супругов прекрасное, и они готовы отлично провести вечер перед выходными.

Но позже пришли гости, и оказалось, что в ночном клубе проходит вечеринка в честь дня рождения Насти Ивлеевой. На свое 30-летие инстадива пригласила буквально всех российских селебрити: и топовых блогеров, и звезд эстрады.

При этом героиней вечера стала, как ни странно, не именинница, а Пугачева, явившаяся на праздник со сказочным бантом на голове. Особое внимание к Примадонне проявили молодые друзья Ивлеевой.

Так, в Сеть попало «эпохальное» знакомство 18-летнего кумира молодежи Дани Милохина с 71-летней Аллой Борисовной — кумиром поколения постарше. На кадрах видно, как Примадонна приветливо пообщалась с юношей и запечатлелась с ним на память.

«Даня Милохин знакомится с Аллой. Исторический момент, можно сказать!», — подписала кадры Ксения Собчак, опубликовавшая ролик в соцсетях.

Неожиданное знакомство звезд

А тем временем младшая дочь Аллы Пугачевой поразила фанов своей взрослостью.

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