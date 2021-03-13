Мечты сбываются: жена Кошевого Ксения снялась топлес под пальмой

Звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая, известная также как супруга комика Евгения Кошевого из «Квартал 95», похоже, мечтает об отпуске — времени, когда можно будет сбросить с себя неуютную повседневную одежду и расслабиться под высокой пальмой.

«Вот хочу прямо сейчас! Вот прям под пальму! Мечтаю! И знаю, что все сбудется», — написала Ксения в своем Instagram, опубликовав соответствующие фото.

На одном из снимков красавице, похоже, удалось совершить желаемое: она сбросила с себя куртку и бюстгальтер, оставшись топлесс.

Фолловеры женщины с энтузиазмом восприняли ее смелый шаг.

Напомним, супруга шоумена Евгения Кошевого является собственницей украинского бренда одежды Pico и даже шила платье для первой леди страны в августе 2019 года перед церемонией празднования Дня Независимости.

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