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Шоу-бизнес

Данилко в столовой, а NK и Полякова заказывают еду: Олег Винник показал, чем «заняты» детективы на шоу «Маска»

14:42 13 марта 2021
Олег Винник

В преддверии очередного выпуска шоу «Маска» известный украинский певец Олег Винник решил показать, чем занимаются на нем звездные детективы. Певец опубликовал снимок, на котором Ольга Полякова, Дзидзьо и Настя Каменских сидят на своих местах, уткнувшись в экраны телефонов, а сам Винник смотрит в их сторону, сложив руки на груди.

«Наконец-то на шоу „Маска“ небывалая тишина. Коллеги Заказывают еду?» — подписал снимок певец.

В ответ читатели страницы начали активно интересоваться, не отобрали ли у артиста телефон, а также вовсю комментировать происходящее.

Напомним, что Олег Винник не так давно присоединился к звездным детективам популярной музыкальной программы, и вместе с Андреем Данилко, Олей Поляковой, Дзидзьо и Настей Каменских должен угадывать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Как писали «ФАКТЫ», недавно во время «безмасочного» концерта в Броварах «предводитель вовчиць» выступал с эффективной брюнеткой Элиной Иващенко, заинтриговав тем самым зрителей. В соцсетях поклонники певца решили, что она метит на место Таюне.

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