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Шоу-бизнес

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

8:40 13 марта 2021
Олег Винник на концерте

Во время «безмасочного» концерта в Броварах, за который Олегу Виннику пришлось оправдываться перед поклонниками, «предводитель вовчиць» выступал с эффективной брюнеткой Элиной Иващенко, заинтриговав тем самым зрителей.

Дуэт исполнил душевную песню «Діаманти», после которой певец взял за руку Элину и, похоже, не сводил с нее глаз.

На YouТube-канале организаторов появился отрывок концерта.

Заинтригованные поклонницы артиста выяснили, что Элина — участница «Голосу.Діти» и «Х-Фактора», и даже стала в 2016 году победительницей первого из них.

В прошлом 2020 году Элина выступила на нацотборе на конкурс «Евровидение 2020» и заняла 5 место.

На своей странице в Instagram 19-летняя Элина поблагодарила Вселенную за встречу с Олегом.

В комментариях фолловеры искренне приветствовали новый дуэт, позавидовав молодой певице.

Напомним, последний концерт Олега Винника также запомнился милым эпизодом, когда певец, опустившись на колено, передарил роскошный букет бек-вокалистке Таюне, а та запрыгала от радости.

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