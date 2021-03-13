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Полуголая «Супер Топ-модель по-украински» без лифчика всерьез заинтересовалась визовой политикой

20:25 13 марта 2021
Таня Брык

Победительница конкурса «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык всегда держит себя в форме, соблюдая различные диеты и занимаясь спортом. Результат, которого девушка добивается, она демонстрирует подписчикам своего аккаунта в Instagram.

В субботу красавица поделилась яркими фото из новой фотосессии, задав фолловерам вопрос о «грани дозволенного».

«Нужна ли виза при пересечении границы дозволенного?», — спросила девушка, стыдливо прикрывая голый бюст руками .

Фото в целом вышло достаточно «невинным». На снимке Таня в черных колготках и нижнем белье, оголенную грудь она прикрыла рукой.

Мнения читателей блога красавицы разделились.

«ФАКТЫ» писали о финалистке конкурса «Супер Топ-модель по-украински» Даше Майстренко, которой пришлось расстаться с талантливым итальянским режиссером Томмазо Аньезе и вернуться из Италии на родину.

Фото Instagram/tatyana_bryk

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