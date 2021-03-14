«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

Российская актриса Кристина Асмус, сделавшая недавно неожиданное признание, за последнее время приложила немало усилий для того, чтобы публика перестала ассоциировать ее с образом скромной девушки Вари из «Интернов».

Сначала актриса сыграла в нашумевшей постельной сцене фильма «Текст», после чего ее буквально затравили.

А после волны хейта, Кристина продолжила эпатировать публику горячими фото. Сегодня она показала одно из них. В кадре Кристина позировала на лестнице в черном боди и грубых сапогах в тон, игриво поднеся ко рту бутылку газировки.

Поклонники отреагировали на снимок неоднозначно. Некоторые нашли его очень пикантным. Другие же посчитали, что Асмус следовало бы поменьше обнажаться на камеру.

«Развратно»; «Совсем не секси! Не идет! Не ваше это»; «Вы раньше были такой интересной. Скромной, кроткой, красивой. А сейчас смотрю на вас и прям в разнос пошли. Вам это ой как не к лицу»; «Опять полуголая», — высказались они.

Как известно, сейчас Асмус — свободная женщина. В прошлом году актриса развелась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пока все свое время она уделяет карьере и воспитанию дочери.

Фото Instagram/asmuskristina

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