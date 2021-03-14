Нравятся и мужчины, и женщины: Рената Литвинова на детекторе лжи призналась в бисексуальности

Российская актриса Рената Литвинова недавно осмелилась дать интервью с детектором лжи. В нем 54-летняя артистка поделилась откровенными историями.

Отвечая на вопросы о личной жизни, Рената старалась не лукавить. Тем более, что полиграф точно определял правдивость ее ответов. Так, на вопрос об интересе к мужчинам, актриса ответила положительно. А после сама предложила узнать о том, нравятся ли ей женщины.

«Мне нравятся и мужчины, и женщины. Вообще, я всегда влюблена», — призналась Рената.

При этом Литвинова подтвердила, что уже встретила главную любовь своей жизни, но подробности оглашать не стала. Тем не менее, режиссер заметила, что не собирается вновь играть свадьбу. По мнению артистки, всегда должно оставаться пространство для свободы.

Как оказалось, Литвинова, у которой есть взрослая дочь, подумывала о том, чтобы родить еще ребенка.

Актриса также озвучила и способы, к которым прибегает для расслабления. Она поделилась мыслями о допинге и упомянула театральную традицию, которой нередко следует.

«Запрещенные вещества принимала чуть-чуть, но это не то. Я люблю выпить. Даже появлялась на сцене в нетрезвом виде. Есть обычай такой: перед выходом выпить 50 грамм коньяка», — уточнила звезда.

Напомним, 19- летняя дочь Литвиновой Ульяна Добровская — начинающая актриса и модель. В соцсети девушка часто публикует свои откровенные фото. Иногда соблазнительными фото дочери делится и сама Рената.

Фото starhit.ru/

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