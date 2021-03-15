«Какая-то дурня»: Усик разоблачил «паломницу» Марченко

Украинский боксер, верующий УПЦ Александр Усик открестился от съемок в фильме Оксаны Марченко «Паломница». Признание он сделал в интервью львовским журналистам.

По словам спортсмена, в фильме без его на то согласия были использованы старые кадры общения с супругой Виктора Медведчука.

«Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто дурня какая-то вышла. Это видео было записано где-то год или больше тому назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился», — рассказал Усик, назвав инцидент информационной войной.

Напомним, снятый Марченко фильм состоит из 12 серий и представляет собой видеоотчет о поездках в древнейшие православные монастыри Украины. Однако некоторые кадры фильма получили скандальный резонанс.



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