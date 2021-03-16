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Шоу-бизнес

Бедствует? Внук Аллы Пугачевой предстал в дырявом носке

7:24 16 марта 2021
Никита Пресняков

Старший сын Кристины Орбакайте, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который сейчас пребывает в США и наслаждается, кроме прочего, «шедевром за пределами его понимания», показал дырявый носок.

Ролик он опубликовал в историях на своей странице в Instagram.

Кроме этого, Никита снял на видео скейты в магазине и цены на них — со словами «я не могу это взять».

«Зацените! Я не могу их взять…» — говорит внук Пугачевой, приходя в восторг от оформления скейтов.

«Но если бы и взял, они все-равно сотрутся», — добавляет он.

Как известно, Никита Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — он посещал оккупированный Россией Крым и вел незаконную концертную деятельность на территории аннексированного полуострова.

Фото Instagram/npresnyakov

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