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Шоу-бизнес

«Спасибо, а не ладно!» Тину Кароль разозлила истерика участницы «Голоса»

9:06 16 марта 2021
Мария Рак и Любовь Дробина

Судья шоу «Голос країни» Тина Кароль вышла из себя, комментируя поведение одной из участниц батла представительниц команды Монатика — Марии Рак. Та, проиграв вокальный бой с Любовью Дробиной (девушки спели знаменитую песню I Need a Hero), впала в истерику и заявила, что покидает проект.

Организатором практически пришлось уговаривать ее остаться для так называемого «воровства» — когда один из трех оставшихся тренеров может нажать кнопку и забрать себе участника, проигравшего бой.

Тина расценила поведение участницы шоу, как манипулирование судьями и всем проектом, однако в итоге заветную кнопку все же нажала Надя Дорофеева со словами «Маш, не надо сдаваться никогда».

Рак при этом не проявила особой радости, и лишь тихо произнесла «ладно», что снова вызвало недовольство Тины Кароль.

«Спасибо! А не ладно!», — сказала она вслед уходящей со сцены Марии.

На видео с 6:00.

Напомним, Рак более 10 лет назад участвовала в одном талант-шоу вместе с MONATIK. Тогда она завоевала любовь зрителей и стала суперфиналисткой, а MONATIK покинул проект на полпути к финалу. Однако после участия в шоу стать известной артисткой певица так и не смогла, три года проработав на бэк-вокале групп «The Maneken» и «AeroBenin». В третьем эпизоде «слепых прослушиваний» Мария исполнила на сцене хит «Queen of the night», развернув все тренерские кресла.

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