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Шоу-бизнес

«Я работаю, а он спит»: Maruv пожаловалась на мужа

9:19 16 марта 2021
MARUV

Эпатажная певица MARUV посетовала на то, что ее супруг, Александр Корсун, спит, в то время, как сама Анна Корсун напряженно работает.

«Он всегда так… Я работаю, а он спит», — говорит певица, сидящая в гримерке. Этот момент зафиксирован на видео, в котором показывается «закулисье» съемок клипа «Crush».
В это время ее муж дремлет, сидя на диване. Рядом с ним спит и собака. «Саня, ее ж покормить надо», — обращается к супругу певица.

Также на видео Анна Корсун рассказывает, что 15 лет смотрела «Сверхестественное». «Это мои самые длительные отношения. Дольше, чем с мужем», — шутит MARUV и добавляет, что также ей очень нравятся «Дневники вампира».

«Я даже мужа выбирала, чтобы он был похож на Деймона или на Дина Винчестера (персонажи фильмов. — Авт.)», — призналась певица.

Ранее она показала откровенные фото, сделанные во время съемок клипа.

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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