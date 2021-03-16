«Хрень какая-то. И по таким ценам…» Настю Каменских раскритиковали за одежду

Настя Каменских презентовала новый бренд молодежной одежды «Девочки рулят», созданную в сотрудничестве с молодым дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней (ANNCHOO Brand).

В своем Instagram не стесняющаяся своей фигуры супруга Алексея Потапенко призвала делать предзаказы на новые свитшоты, показав один из них на себе.

Однако предложение не встретило горячей реакции фолловеров, часть из которых справедливо указала на «неадекватные» цены на новинки.

Напомним, ранее Настя изрядно напугала новым брендом своего мужа, Алексея Потапенко.

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