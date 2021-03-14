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Шоу-бизнес

Жертва ковида: Каменских с туфлей у уха пыталась предупредить полицию о нашествии «банды девочек»

15:36 14 марта 2021
Настя Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских пытается постоянно удивлять своих поклонников нестандартными задумками и ходами. В это воскресенье жена Потапа решила «похохмить», предупредив о «нашествии жесткой банды девочек».

«Алло! Внимание всем fashion постам: завтра стартует предпродажа нашей… новой крутой коллекции вещей — Grls Rule. И скоро на улицы выйдет мафия девчонок, которые точно готовы покорять этот мир!» — подписала певица пост.

Таким образом Настя сделала промоушн своей собственной с подругой Анной Завгородней модной коллекции.

Конечно, многие фанаты с восторгом приняли предложенную Настей игру.

В то же время другие пользователи посчитали, что попытка звонить по туфле не является признаком отличного здоровья.

Как бы там ни было, но цель была достигнута: девушка помогла раскрутке дружественного бренда, и сможет теперь кокетничать в новых туфельках.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в восьмом выпуске шоу «Маска» Настя Каменских появилась в откровенном наряде: полностью прозрачном платье цвета хаки и жакете, которые не скрывали приятные изгибы ее фигуры.

Также недавно Настя Каменских рассказала в Instagram, как женщине нужно заботиться о себе.

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