«Сглазить не получилось»: NK в образе «охотницы» подсказала, кто находится в маске Волка

В восьмом выпуске шоу «Маска» одна из звездных детективов Настя Каменских появилась в откровенном наряде: полностью прозрачном платье цвета хаки и жакете, которые не скрывали приятные изгибы ее фигуры.

При этом наряд красавицы был украшен массивными серебристыми булавками, что, по мнению некоторых зрителей, делало ее похожей на «охотницу».

Поклонники Насти оценили наряд певицы и сделали ей массу комплиментов.

При этом некоторые почему-то решили, что наряд NK — прямая подсказка на то, что под маской Волка скрывается кто-то из коллег Насти, на которого она пришла «поохотиться».

А так как ранее загадочный Волк безупречно двигался на сцене, то некоторые поклонники сделали вывод о том, что грациозный персонаж — скорее всего, певец Макс Барских, отличающийся танцевальными способностями.

Когда после выступления Волк снял маску, то оказалось, что это действительно Макс Барских!

Таким образом, звездным детективам в третий раз удалось рассекретить участника, притом задолго до того, как он остался без маски.

Традиционное голосование состоялось после выступления двух участников: мистического Мольфара и яркого Циклопа. Именно между ними выбирали первого номинанта на разоблачение. Звездные детективы и зрители в студии решили, что в следующем этапе все точно услышат, как будет петь Циклоп. Таким образом, Мольфар попал в номинацию 8 выпуска «Маски».

Во второй раз детективы и судьи голосовали после того, как на сцене «Маски» выступили колоритный Буряк, нежная Стрекоза и харизматичный Носорог. Согласно результатам голосования в зоне риска оказался Буряк.

После финального голосования было решено, что в следующем этапе на сцену еще раз выйдет Буряк, а Мольфару придется снять маску. За ней, как оказалось, прятался ведущий Павел Костицын — его во время выступления рассекретил Андрей Данилко.

Напомним, один из детективов, известный украинский певец Олег Винник показал, чем занимаются перед эфиром его коллеги.

Фото Instagram/kamenskux

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