Будь уникальной девочкой! Настя Каменских с «кошечкой» на груди рассказала, как женщине нужно заботиться о себе

Певица Настя Каменских, отпустившая мужа Потапа в ОАЭ с сыном Андреем, решила посвятить свободное время себе. При этом, Анастасия, как опытный блогер, не могла отказаться от привычки «поделиться мудростью» ухода за душой и телом с фолловерами.

Она зашла в уютную комнату (похоже, это ванна или гардеробная) в оригинальном наряде с «пушком-кошечкой», который подчеркивает упругую грудь и посмотрела в зеркало.

Свои волосы девушка собрала в интересную прическу, а губки кокетливо сложила бантиком — ни дать ни взять красавица.

При этом певица призвала всех девушек и женщин по-новому взглянуть на себя. Ведь каждая из них, уверена Каменских, прекрасна и уникальна.

«Забота о себе — важная часть жизни каждой девушки», — подчеркнула Каменских.

Артистка полагает, что в суете рабочих будних женщины не уделяют себе должного внимания. Но по выходным, настаивает Каменских, важно полюбоваться собой. Артистка посоветовала принять ванну с пеной при свечах, нанести питательную маску на лицо, потанцевать под любимую музыку и пересмотреть «Красотку» или «Дневник памяти».

В то же время Настя рекомендует красавицам помнить, что настоящая забота о себе — это не только внешний уход. Это о принятии себя, своих недостатков и постоянная работа над собой.

«Это значит кайфовать от каждого дня, от времени наедине с собой и от себя самой. От того, что ты — это ты!», — написала артистка.

Напомним, Настя не только успевает выступать, снимать клипы, но и любит хлопотать на кухне. Недавно певица показала, как быстро приготовила вкусный ужин для мужа.

Как известно, Потап и Настя живут в роскошном особняке в поселке Романков под Киевом. Рядом усадьба их кумовьев — Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

Фото Instagram/kamenskux

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