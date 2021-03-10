Настя Каменских показала, как готовит «быстрый ужин» для Потапа

Настя Каменских, которую раскритиковали за ее новый трек «Девочки рулят», показала, как она «рулит» у себя на кухне, готовя ужин для любимого мужа.

Настя приготовила куриные стейки в электрогриле и весенний салат из свежих овощей и руколы. Певица красиво сервировала стол, сообщив, что любит готовить для себя и Потапа.

Каменских призвала своих подписчиц поучаствовать в челлендже #ДевочкиРулят. Авторам самых «прикольных» видео певица пообещала подарочки.

Потап оценил мастерство Насти и поблагодарил жену за вкусный ужин. А подписчики Насти сделали ей массу комплиментов.

Напомним, ранее Настя Каменских показала, какую оригинальную татуировку сделала мужу, испортив при этом постельное белье.

Фото Instagram/kamenskux

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