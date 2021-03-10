27.63 / 27.82 32.76 / 33.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как готовит «быстрый ужин» для Потапа

20:47 10 марта 2021
Каменских

Настя Каменских, которую раскритиковали за ее новый трек «Девочки рулят», показала, как она «рулит» у себя на кухне, готовя ужин для любимого мужа.

Настя приготовила куриные стейки в электрогриле и весенний салат из свежих овощей и руколы. Певица красиво сервировала стол, сообщив, что любит готовить для себя и Потапа.

Каменских призвала своих подписчиц поучаствовать в челлендже #ДевочкиРулят. Авторам самых «прикольных» видео певица пообещала подарочки.

Потап оценил мастерство Насти и поблагодарил жену за вкусный ужин. А подписчики Насти сделали ей массу комплиментов.

Напомним, ранее Настя Каменских показала, какую оригинальную татуировку сделала мужу, испортив при этом постельное белье.

Фото Instagram/kamenskux

182

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

«Сладкие минуты счастья»: Ани Лорак показала свою лучшую подружку

Участники съемок

Алла Пугачева затерялась на фоне 56-летней Маши Распутиной в коротком платье

Григорий Чапкис

«Мне не надо интервью!» Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына

Эллерт в образе

Потап заподозрил неладное в романе Эллерта с Мишиной

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер