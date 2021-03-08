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Шоу-бизнес

«Уже выросла из таких песен»: Настю Каменских призвали «прекратить кривляться»

8:39 8 марта 2021
Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась, что ее новый трек «Девочки рулят» в хотлисте на Youtubemusic занял второе место в «Лучших новых треках» и третье в «Главных новинках» на Aapplemusic.

«И я так рада видеть, что всего за день сделали столько офигенных видео для моего TikTok. „Девочки рулят“, показали в чем суперсила всех крутых девочек и ваши танцы!», — написала певица в Instagram.

В клипе у Каменских также снялись ведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева, дизайнер Анна Завгородняя и блогер Таня Парфильева.

Мнения комментаторов разделились. Часть фанатов приняло новинку «на ура». Но большинству поклонников трек не понравился. Они считают, что Насте нужно уже выходить из творчества подростков.

Напомним, на днях Настя Каменских снялась на видео вместе с популярным тиктокером Олегом Машуковским.

Фото Instagram/kamenskux

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