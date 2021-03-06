«Не знаешь, кто круче»: новый клип Каменских с Никитюк и Астафьевой едва не перессорил поклонников

Известная украинская певица Настя Каменских представила новый трек «Девочки рулят», который посвятила всем девушкам, заявив, что их миссия — идти по жизни красиво и делать мир прекрасным.

Композиция войдет в новый альбом звезды «Красное вино», который появится уже в конце весны.

«Этой песней я хочу сказать всем девушкам — вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы хорошие! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия — идти по жизни, кайфуя, наслаждаясь каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его различными эмоциями, быть счастливыми! Любить и быть любимыми», — написала Настя в Instagram.

В клипе снялись ведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева, дизайнер Анна Завгородняя и блогер Таня Парфильева. Особо певица поблагодарила Дашу Астафьеву и Лесю Никитюк.

«Леся @lesia_nikituk и Даша @da_astafieva такие разные, но обе очень эффектные, красивые и сильные девчонки!» — написала она.

В то же время появление песни и особенно фото принявших в записи клипа девушек вызвало споры у читателей NK.

Если с песней все более-менее понятно — вкусы разнятся.

В отношении же участниц съемок претензия только одна: все такие «классные», что прямо даже не знаешь, на кого обратить внимание и кого выбрать.

Впрочем, подобные претензии вряд ли можно считать слишком уж серьезными.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Настя Каменских получила от Потапа в подарок огромный букет тюльпанов. А на днях Настя Каменских снялась на видео вместе с популярным тиктокером Олегом Машуковским.

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